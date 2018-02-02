В Перми начинается конкурс снежных фигур «Перезаморозка»

15:12 | 5.02.2018

Администрация Орджоникидзевского района и ДК «Искра» объявляют конкурс снежных фигур, посвященный Чемпионату мира по футболу-2018. Заявку можно подать до 14 февраля.



Конкурс «Перезаморозка-2018» состоится 18 февраля в 12.00 на площади перед ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54). Регистрация участников стартует в 11.30.



Участники должны будут за три часа создать композиции из снега, соответствующие тематике «Чемпионат мира по футболу в России». Побороться за победу могут команды предприятий, учреждений, организаций и просто все желающие. Жюри оценит оригинальность технического решения, сложность выполнения и выразительность, чистоту и мастерство исполнения, близость к тематике.



Коллективные и индивидуальные заявки на участие с эскизами снежных фигур можно подать до 14 февраля в культурно-массовом отделе ДК «Искра» (ул. Академика Веденеева, 54, каб. 205, тел. 284-43-66) или отправить по электронной почте на mb.dkiskra@yandex.ru c пометкой «на конкурс «Перезаморозка-2018».