Пожилые пермяки продолжают изучать английский

14:26 | 5.02.2018

С 1 февраля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина города Перми на бесплатных курсах английского языка Stepbystep для людей старшего поколения начала заниматься еще одна группа. Занятия будут проходить три раза в неделю и продолжатся в течение четырех месяцев.



— Мы увидели, что курсы востребованы пожилыми людьми, им очень нравится получать новые знания. Сейчас параллельно будут заниматься две группы. Изучение иностранных языков — это своего рода тренировка для мозга, которая помогает людям старшего поколения сохранить ясность мысли и способность к обучению в любом возрасте, — сказала директор Объединения муниципальных библиотек г. Перми, член регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Светлана Хаерзаманова.



Напомним, первая группа людей в возрасте 50+ начала изучать английский язык в Пушкинской библиотеке в декабре 2017 года. Курсы проводит сотрудник электронного читального зала Наталья Ефремова. Как отметила Наталья Николаевна, была специально разработана программа обучения, предусмотрен раздаточный материал, видеопрезентации. Пожилые люди, как настоящие ученики, получают домашнее задание.



Курсы английского языка организованы в рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого в Пермском крае является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Мероприятия проекта проводятся в регионе с 2013 года. Основные его задачи: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.