В Перми упорядочат нестационарную торговлю

14:21 | 5.02.2018

На состоявшемся совещании по вопросам развития города администрацией Перми был представлен план систематизации размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Особое внимание в нем уделяется центральным и прогулочным улицам краевой столицы, которые формируют внешний вид и являются визитной карточкой города.



Как отметил заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, в соответствии с постановлением правительства Пермского края установленный порядок затрагивает регулирование правил размещения торговых объектов и схемы НТО в части обеспечения населения различными специализированными сферами торговли. Новая схема ориентирована на обеспечение торговыми объектами отдаленных районов города и учитывает потребность в них населения.



Кроме того, новый порядок предусматривает внесение изменений в договорные отношения с хозяйствующим субъектом. Договор заключается на право размещения нестационарной торговой точки: на 5 лет — для павильонов и киосков; для передвижных объектов срок действия договора устанавливается органами местного самоуправления Пермского края. Также планируется создание муниципального оператора, который будет заключать договор на осуществление торговой деятельности в нестационарном объекте.



По итогам совещания губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение обсудить предлагаемую схему размещения НТО с представителями общественных организаций и бизнеса, а также уполномоченным по правам предпринимателей в Пермском крае, депутатами и экспертным сообществом. А также уделить особое внимание обеспеченности города киосками по продаже периодической печати и питьевой воды.



«Учитывая социальную значимость киосков в «спальных» районах, важно, чтобы размещенное количество торговых точек соответствовало потребностям жителей», — подчеркнул М. Решетников по итогам совещания.