Пермские теплоэнергетики «Т Плюс» проверили готовность к ликвидации последствий ЧС

13:15 | 5.02.2018

Действия оперативного персонала в ходе тренировки получили высокие оценки.



В поселке Новые Ляды (Свердловский район Перми) прошли совместные учения энергетиков Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» по устранению последствий отключения теплоснабжения в условиях низких температур.



По легенде учений, в результате противоправных действий неизвестных лиц было выведено из строя электроснабжение жилого массива п. Новые Ляды, в том числе водогрейной котельной «Новые Ляды» и насосной станции. Температура наружного воздуха составляла -25 градусов Цельсия. Устранение последствий условной ЧС проводилось при взаимодействии с органами управления ГО и ЧС администрации Перми.



В условную зону отключения теплоэнергии попали 33 жилых дома, 8 объектов соцкультбыта и 14 прочих потребителей. В ходе учений энергетики «Т Плюс» успешно выполнили план действий, предусмотренных при ликвидации аварийных ситуаций. На место была доставлена мобильная дизель-генераторная электростанция для организации временного энергоснабжения, проведен мониторинг состояния теплосетей микрорайона и приготовлены тепловые пушки для исключения размораживания теплопроводов, создан резерв сил и средств на случай неблагоприятного развития ситуации.



Согласно второй вводной сценария учений, при опорожнении тепловой сети в результате воздействия низких температур произошло замерзание сетевой воды, что повлекло множественные порывы одного из участков сети. Бригада котельной оперативно изолировала условно поврежденный сегмент трубопровода, что позволило бы в реальной ситуации сохранить теплоснабжение объектов соцкультбыта.



На момент завершения работ по условному демонтажу дефектного трубопровода и подготовки площадки к месту событий прибыли дополнительные бригады ООО «ПСК», спецтехника и доставлены необходимые материалы. Восстановительные работы в исполнении сценария учений были завершены в нормативные сроки, после чего могло быть проведено заполнение тепловой сети.



В прошедших мероприятиях было задействовано более 50 работников оперативного персонала групп эксплуатации Пермской сетевой компании, центральной ремонтной службы, теплоэлектростанций и порядка 10 единиц спецтехники. Учения показали, что слаженные действия персонала как генерирующих, так и сетевых объектов ООО «ПСК» – залог сохранения теплового комфорта горожан и работы объектов соцкультбыта в любых ситуациях, в том числе внештатных.