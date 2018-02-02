Пермский городской архив проводит дни открытых дверей

15:58 | 4.02.2018

Подать заявку могут все желающие. Участникам показывают архивохранилище и редкие документы.



В год 100-летия государственной архивной службы России МБУ «Архив города Перми» планирует проведение таких мероприятий, как день открытых дверей, открытые уроки, мастер-классы, интеллектуальные игры и квесты.



Так, популярность экскурсий в архивное учреждение растет с каждым годом. Школьников и студентов пермских образовательных учреждений от среднего до высшего звена притягивают личные фонды известных художников и фотографов, ученых и режиссеров, возможность посетить книгохранилище.



Посетители знакомятся с условиями хранения исторических документов, со способами оцифровки и реставрации. В прошлом году в стенах архивохранилищ побывали учащиеся гимназии №4 и школы №140, студенты Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского государственного института культуры, Краевого колледжа предпринимательства, Пермского радиотехнического колледжа, Краснокамского политехнического техникума. Некоторые из студентов воспользовались возможностью пройти архивную практику в учреждении. На первой в этом году экскурсии побывали студенты Пермского колледжа транспорта и сервиса.



Об условиях участия и возможности записи можно узнать по телефону 237-12-12.