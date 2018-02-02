Житель Перми признан виновным в убийстве знакомой

15:56 | 4.02.2018

Суд вынес приговор жителю Мотовилихинского района Перми. Мужчина признан виновным в совершении убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что в ночь на 31 октября прошлого года в частном доме в Мотовилихе обвиняемый отмечал свой день рождения в компании родственников и знакомых. Компания выпила, и между мужчиной и подругой его жены произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила именинника нецензурными словами. Обидевшись и требуя извинений, обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары ногами и руками по голове и телу. Женщина умерла на месте.



Суд приговорил виновного к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.