Пермяков приглашают принять участие в экстремальном забеге на трамплин

15:55 | 4.02.2018

1 февраля открылась регистрация на RED BULL 400. В этом году забег пройдет 26 мая на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском.



RED BULL 400 – это 400 метров, которые могут стать самыми сложными в жизни. Преодолеть эту дистанцию участники должны будут по трамплину, расположенному под углом 35°.



Участвовать в забеге могут мужчины, женщины и команды из четырех человек, для последних предназначена эстафета 4х100. Испытать себя может каждый, кому исполнилось 18 лет и кто не имеет медицинских противопоказаний.



За первый день на забег зарегистрировались 108 участников: испытать себя хотят спортсмены из Перми, Москвы, Ижевска, Уфы, Воткинска, Омска, Нижнего Тагила. Лимит участников забега составляет 500 человек. Зарегистрироваться можно на skijumping.ru.