В Прикамье районные службы по вопросам миграции перед выборами будут работать в выходные дни

15:11 | 3.02.2018

Как сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю, территориальные подразделения ведомства по вопросам миграции в марте будут работать в усиленном режиме. В том числе они отработают 12 часов 18 марта, в день президентских выборов.



Прием будет вестись во всех районах края - по вопросам регистрационного учета и выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Часы работы 10 марта – с 9.00 до 17.00, 17 и 18 марта – с 08.00 до 20.00.