Пермяков приглашают на благотворительный театральный марафон

14:55 | 3.02.2018

4 февраля в 13:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра состоится театральный марафон, в котором примут участие театральные студии из Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново, Сочи и Перми.



Все собранные средства будут направлены на лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.



Организатором театрального марафона выступает пермская студия творческого развития детей «Оперение», основанная в 2011 году народным артистом России Константином Хабенским. Сейчас занятия театральной студии проходят на базе школы №22, школы «Дуплекс» и во Дворце молодежи. У всех пермских школьников есть возможность участвовать в театральной деятельности не только в качестве зрителей, но и стать актерами.



В театральном марафоне ребята-актеры пермской студии представят спектакль «Чайка внутри нас», созданный по мотивам произведения Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».



Возможно, кто-то из юных зрителей заинтересуется и придет заниматься, говорят в студии.