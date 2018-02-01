Природный парк станет новым брендом Пермского края

18:05 | 2.02.2018

Постановлением регионального правительства принято положение о первом в Пермском крае природном парке «Пермский», а также распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения «Природный парк «Пермский».



Парк создан на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха», Лысьвенского городского округа и включает 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера.



По данным проектировщиков, природные объекты, входящие в природный парк «Пермский», посещают порядка 170 тысяч человек в год. Как пояснили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, за счет обустройства территорий и мероприятий по популяризации экотуризма количество посетителей может увеличиться в 1,5–2 раза.



Кроме того, не исключается возможность расширения границ природного парка. Сейчас можно выделить еще 10 территорий, природоохранный и рекреационный потенциал которых весьма велик. Например, уникальные ландшафты горных тундр, широколиственных лесов, островной лесостепи, болотных комплексов. В частности, в природный парк могут войти Осинская лесная дача и Адово озеро. Карта природного парка со всеми входящими в него природными объектами будет опубликована на сайте министерства природы Прикамья (priroda.permkrai.ru/environment-control/nature_park).



«Перед нами стоят задачи по сохранению природных и историко-культурных объектов, по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха, а также по содействию социально-экономическому развитию территорий, — отметил министр природных ресурсов Дмитрий Килейко. — Первый в регионе природный парк «Пермский» должен стать новым брендом региона».



Для учета общественного мнения и эффективного развития природного парка планируется создание совета, в который войдут представители краевых ведомств, организаций и бизнеса, а также неравнодушные жители Прикамья.



Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение минприроды Прикамья организовать сбор предложений по созданию новых экологических троп, обустройству территории природного парка, а также сбор информации о выявленных нарушениях. Глава Прикамья предложил рассмотреть вариант размещения информации на интерактивном портале «Управляем вместе».



Отметим, парк охватит территорию площадью свыше 125 тыс. гектаров, в нее войдут, в частности, такие памятники природы, как Каменный город, Большое Бревно, Столбы, Глухие камни, Ветлан, Говорливый камень, Усьвинские столбы, Плакун (Боюн) камень, пещера Чудесница.