Ложная беременность. Жительница Прикамья пошла на хитрость, чтобы избежать наказания за неуплату алиментов

17:35 | 2.02.2018

Должница решила сымитировать беременность, желая избежать административного наказания за уклонение от содержания уже имеющегося ребенка, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Согласно исполнительному производству, возбужденному судебными приставами Добрянки, 34-летняя женщина должна была ежемесячно перечислять на содержание сына 2004 г. р. четверть дохода. Однако мать не исполняла свои обязанности и накопила долг в размере более 200 тысяч рублей.



Дама уже имела неоднократные судимости за уклонение от уплаты алиментов и тщательно избегала встреч с судебными приставами. Она снялась с регистрационного учета по месту жительства и покинула пределы Добрянки, поэтому была объявлена в розыск. Должницу обнаружили и доставили к судебному приставу-исполнителю, где составили протокол об административном правонарушении. Женщину сопроводили в суд для рассмотрения протокола. Не желая нести ответственность, она пошла на хитрость: давая суду объяснения, заявила, что не может отбывать административное наказание в связи со своим «интересным положением». Слова алиментщицы доверия у суда не вызвали, но факт беременности необходимо было проверить. Суд объявил перерыв, и женщину направили на обследование в Добрянскую районную больницу. Медосмотр развеял все сомнения: беременность не обнаружилась.



Судебное заседание возобновили. Должницу признали виновной в административном правонарушении и назначили наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Если и после отбытия наказания женщина не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовная ответственность, а с учетом рецидива она рискует получить самое серьезное наказание, вплоть до реального лишения свободы.