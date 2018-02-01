В Перми состоялось первое заседание Молодежного парламента города

14:31 | 2.02.2018

Открывая первое заседание Молодежного парламента Перми, председатель гордумы Юрий Уткин сказал: «Уверен, что Молодежный парламент города Перми внесет новый положительный импульс в развитие молодежной политики города».



Участие в мероприятии приняли депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, первый зампред Пермской городской думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, депутаты Вероника Куликова, Арсен Болквадзе, Владимир Манин, Геннадий Сторожев, председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева, представители Молодежного парламента Прикамья, администрации Перми, молодежных объединений.



Игорь Сапко подчеркнул важность работы с молодежью. Этот тренд декларируется на федеральном уровне, отметил депутат Госдумы: «Сегодня открывается новая история взаимоотношений между городской властью и активной молодежью. Рад, что Молодежный совет, который мы создавали в Перми, отработал эффективно и сейчас преобразуется в полноценный Молодежный парламент. Вижу много знакомых лиц, с кем не один год работали вместе. Призываю всех к полноценному диалогу и сотрудничеству».



Дмитрий Малютин отметил, что члены Молодежного парламента — это люди с активной жизненной позицией, которые хотят сделать Пермь лучше: «Мне хотелось бы, чтобы результаты вашей деятельности были видны горожанам и Молодежный парламент дал бы вам возможность реализовать все ваши задумки».



На первом заседании депутаты Молодежного парламента утвердили регламент, рабочие органы, состав комиссии, рассмотрели план работы на первое полугодие. Председателем Молодежного парламента Перми избрана Айна Якупова, первым заместителем — Дарья Белякова-Тихонова. Максим Тощев стал заместителем председателя Молодежного парламента, Наталья Шестакова утверждена в должности секретаря.



Айна Якупова поблагодарила спикера гордумы Юрия Уткина, членов Молодежного парламента, участников встречи за оказанное доверие и выразила надежду, что Молодежный парламент будет единой командой.



«Появление пермского Молодежного парламента поможет нам скоординировать созидательные усилия молодежных лидеров, упрочить вашу связку с депутатским корпусом, органами власти и местного самоуправления в целом, — отметил Юрий Уткин. — Опыт Молодежного совета при городской думе показал, что связка эта работает. Ряд инициатив Молодежного совета занял прочное место в городской повестке, получил высокую оценку на российском и международном уровне. Это хороший ориентир, на который нам следует равняться и который необходимо превзойти. Для достижения этой цели нам предстоит усилить нормотворческую линию в работе, сохраняя при этом проектную направленность. Молодежный парламент должен активно сотрудничать с депутатским корпусом, участвовать в выработке и принятии решений на городском уровне».