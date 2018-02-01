Спикер гордумы Юрий Уткин обсудил с молодыми учеными развитие научно-технического потенциала Перми

14:10 | 2.02.2018

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин встретился с членами Пермского регионального отделения Российского союза молодых ученых. Обсудили развитие цифровых технологий в регионе, взаимодействие с молодыми учеными, профориентационную работу в образовательных учреждениях и повышение инженерной грамотности молодежи, увеличение интереса школьников к работе на пермских предприятиях.



Председатель Пермского регионального отделения Российского союза молодых ученых, член Молодежного парламента города Перми Тимур Абляз выступил с докладами о создании научно-технической платформы цифровых технологий в Прикамье и повышении инженерной грамотности молодежи, привлекательности Перми для молодых людей. Докладчик также внес предложения по оказанию информационной поддержки деятельности Союза и попросил содействия в проведении мероприятий организации на площадке гордумы.



«Мы выводим взаимодействие с молодыми пермяками на системный уровень, — подчеркнул Юрий Уткин. — Недавно губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что для сотрудничества с молодежью нужно создать условия. Мы уже наладили диалог по линии добровольчества, гражданской активности, культуры и образования, спорта и производства. Выход на молодых ученых, людей, связанных с нашими ведущими вузами и предприятиями, имеет особое значение для Пермской городской думы». Спикер гордумы также обратил внимание на эффективность межвузовского форума, в рамках которого ежегодно проходят встречи с университетским сообществом.



«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые ученые имели как можно больше возможностей для продуктивной самореализации. Это в интересах нашего города и края, всей нашей страны. Городская дума — ваш союзник, готовый целенаправленно поддерживать науку и инновации, в том числе через нормотворческий процесс, формирование предложений для вышестоящих органов власти», — заключил Юрий Уткин.



«Актуальной задачей для Пермского края является развитие научно-технического потенциала региона, вовлечение в научную деятельность максимального количества молодых ученых и популяризация науки, — сказал Тимур Абляз. — Приятно, что председатель Пермской городской думы Юрий Уткин поддерживает это направление и дает дорогу молодым. Молодой ученый — это человек, который хочет постоянно развиваться в научно-технической, образовательной и общественной сферах. В Перми создаются условия для того, чтобы молодые специалисты оставались здесь и применяли свои знания для развития нашего города и региона».