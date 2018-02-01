После ЧП в Саранах возбуждено уголовное дело

12:32 | 2.02.2018

В Горнозаводске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по бесперебойной поставке тепловой и электрической энергии потребителям в Сарановском сельском поселении, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, вечером 20 января из-за отключения электроэнергии на высоковольтных линиях, собственником которых является АО «Сарановская шахта «Рудная», произошло отключение водяных насосов в здании промышленной котельной на территории шахты «Рудная» в пос. Сараны Горнозаводского района. Организации, обслуживающие высоковольтные линии, своевременно не приняли мер для подключения электроэнергии. Отсутствие электроэнергии на котельной вызвало понижение температуры теплоносителя, нарушение теплоснабжения на тепловых сетях Сарановского сельского поселения, а также создало угрозу обеспечению теплом жителей населенного пункта.



22 января постановлением администрации Горнозаводского муниципального района на территории поселения был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по бесперебойной поставке тепловой и электрической энергии потребителям в период отопительного сезона работники АО «Сарановская шахта «Рудная», ООО «ЭСК «Парма» и ООО «ЭСК «Рост» создали угрозу жизни и здоровью населения на территории Сарановского сельского поселения.



Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий. Устанавливаются обстоятельства происшедшего и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Расследование продолжается.