В поликлиниках Лысьвы и Чусового в несколько раз сократилось время ожидания пациентом приема у врача

12:06 | 2.02.2018

В рамках рабочей поездки глава Прикамья Максим Решетников оценил реализацию проекта «Новая поликлиника» в Лысьве и Чусовом.



В 2017 году в медицинские учреждения муниципалитетов были направлены бюджетные средства для проведения капитального ремонта, замены оборудования, а также на модернизацию зон регистрации и ожидания приема, организацию многофункциональных кабинетов в поликлиниках. Работы будут продолжены и в 2018 году.



В Чусовской районной поликлинике в рамках проекта «Новая поликлиника» в прошлом году модернизированы зоны регистрации и ожидания приема, организованы многофункциональные кабинеты. В этом году будет проведен капитальный ремонт входных групп детской и взрослой поликлиник.



В 2017 году в Лысьвенской городской больнице была проведена модернизация зон регистрации и ожидания приема, организованы многофункциональные кабинеты, заменен лифт, сделан капремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуации людей при пожаре в здании хирургического корпуса.



В 2018 году в медучреждении будет выполнен ремонт зоны ожидания приема у рентгеновского кабинета круглосуточного стационара, а также модернизированы зоны регистрации и ожидания приема во взрослой и детской поликлинике.



Максим Решетников, который в прошлом году выступил инициатором реализации проекта в Прикамье, рассказал, что у «Новой поликлиники» есть две составляющие: видимая и невидимая. «Видимая — это новая система регистратур, навигация, ремонты и более открытая среда в наших поликлиниках. А невидимая часть заключается в изменении принципов организации работы: происходит разведение потоков приема пациентов, обособление кабинетов доврачебной и неотложной помощи, а также изменение подхода к расположению кабинетов. Например, хирургические кабинеты переносятся на первые этажи, — отметил глава Прикамья. — Все это создает у пациентов совершенно иное восприятие. Увеличивается доступность медицинских услуг, причём это нравится и пациентам, и врачам».



Сотрудники медучреждений Чусового и Лысьвы положительно оценивают результаты проекта «Новая поликлиника». Существенно сократился объем работы с бумагами, и работать стало легче. Именно такая задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию.



«В результате значительно увеличилась доступность медицинской помощи, — говорит главврач Городской больницы Лысьвенского городского округа Светлана Клементьева. — Если в начале проекта прием пациента происходил на девятый день после обращения, то сегодня это занимает в среднем один день. Если пациенту необходима неотложная медицинская помощь, его направляют в доврачебный кабинет, а если он считает, что ему нужно к врачу, его записывают на прием на резервное время».



Напомним, достижения в реализации проекта были отмечены Благодарностью Министерства здравоохранения РФ. В проекте «Новая поликлиника» приняли участие 12 поликлиник Пермского края, а с ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений начал тиражироваться во всех поликлиниках региона.



Бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. предполагает наибольший рост финансирования именно программы «Комфортное здравоохранение». По сравнению с 2017 годом оно будет увеличено на 13,5 %. Деньги будут, в частности, направлены на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена, повышение доступности медицинской помощи для жителей региона.