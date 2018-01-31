Жителя Перми будут судить за убийство знакомого

18:05 | 1.02.2018

В Мотовилихинском районе Перми закончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Перми в убийстве, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, ночью в августе прошлого года в доме, расположенном в Мотовилихе, после совместного распития развилась бытовая ссора. Гость дома умышленно нанес хозяину несколько ударов ножом, от которых потерпевший умер на месте. На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. Он признал свою вину и показал на месте, как совершил убийство знакомого.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.