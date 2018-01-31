В Прикамье с опережением графика идет строительство обхода Чусового

17:54 | 1.02.2018

Сегодня, 1 февраля, глава Прикамья Максим Решетников находится в рабочей поездке в Чусовском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе. В ходе визита губернатор проинспектировал ход строительства обхода города Чусовой — одного из стратегических дорожных объектов Пермского края.



Максим Решетников подчеркнул важность строящегося объекта как для региона, так и для страны в целом. «Эта дорога крайне значима. Значима для жителей Чусового, поскольку выводит из города весь транзитный трафик. После ее ввода повысится безопасность движения в самом городе. Кроме того, это основная дорога, которая связывает горнозаводские районы с краевым центром, связывает Прикамье с другими регионами, — отметил Максим Решетников. — По сути, это трасса федерального значения, в перспективе она является дублером и снимает нагрузку с действующей дороги на Екатеринбург».



Строительные работы на обходе Чусового идут с опережением графика. Предполагается, что дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сдачи — конец 2019 года). На сегодняшний день выполненный объем работ составляет почти 50 %.



В рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов. В 2017 году из федерального бюджета на строительство обхода Чусового было направлено 217 млн рублей.



С 2018 по 2022 год в Пермском крае планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. В том числе реконструировать участок автомобильной дороги Березники — Соликамск, провести реконструкцию шоссе Космонавтов в Перми, а также начать строительство мостового перехода через р. Чусовую с подходами. Благодаря визиту президента РФ Владимира Путина Пермский край стал одним из 10 регионов, где начинается строительство масштабных дорожных объектов. В Прикамье это продолжение дороги Пермь — Екатеринбург на участке от Кукуштана в сторону Кунгура.



В рамках рабочей поездки губернатор также проверил исполнение своего поручения по установке на территории Пермского края пунктов весогабаритного контроля. Напомним, в 2017 году в Прикамье было установлено и введено в эксплуатацию 3 пункта весогабаритного контроля. Один из них на трассе Пермь — Чусовой. В 2018 году краевые власти предполагают завершить проект по установке многофункциональных комплексов фотовидеофиксации. Их появится еще 56 в Прикамье, из них 11 — пункты фотовидеофиксации с автоматическим весогабаритным контролем.



Отметим, в 2017 году в Чусовском районе был проведен капитальный ремонт двух участков дороги Полазна — Чусовой, ремонт участков автодорог Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области. Кроме того, проведены работы на местных дорогах. В частности, произведен ремонт участка автодороги по ул. Коммунистической (г. Чусовой), изготовлена проектно-сметная документация на строительство автодороги к нижним станциям подъемника горнолыжного курорта «Такман» и продолжены работы по реконструкции автодороги Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки (предполагаемый срок сдачи объекта — апрель 2018 года).



В 2018 году предусмотрены субсидии из дорожного фонда Пермского края на ремонт дорог местного значения, в том числе на ремонт моста через р. Усолка автодороги Полазна — Чусовой.