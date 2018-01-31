Рубрика: Новости дня
17:54 | 1.02.2018
В Прикамье с опережением графика идет строительство обхода Чусового
Максим Решетников подчеркнул важность строящегося объекта как для региона, так и для страны в целом. «Эта дорога крайне значима. Значима для жителей Чусового, поскольку выводит из города весь транзитный трафик. После ее ввода повысится безопасность движения в самом городе. Кроме того, это основная дорога, которая связывает горнозаводские районы с краевым центром, связывает Прикамье с другими регионами, — отметил Максим Решетников. — По сути, это трасса федерального значения, в перспективе она является дублером и снимает нагрузку с действующей дороги на Екатеринбург».
Строительные работы на обходе Чусового идут с опережением графика. Предполагается, что дорога будет сдана в середине 2019 года (изначальный срок сдачи — конец 2019 года). На сегодняшний день выполненный объем работ составляет почти 50 %.
В рамках реализации проекта по строительству автодороги «Обход Чусового» планируется построить два моста и путепровод через железную дорогу. Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов. В 2017 году из федерального бюджета на строительство обхода Чусового было направлено 217 млн рублей.
С 2018 по 2022 год в Пермском крае планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. В том числе реконструировать участок автомобильной дороги Березники — Соликамск, провести реконструкцию шоссе Космонавтов в Перми, а также начать строительство мостового перехода через р. Чусовую с подходами. Благодаря визиту президента РФ Владимира Путина Пермский край стал одним из 10 регионов, где начинается строительство масштабных дорожных объектов. В Прикамье это продолжение дороги Пермь — Екатеринбург на участке от Кукуштана в сторону Кунгура.
В рамках рабочей поездки губернатор также проверил исполнение своего поручения по установке на территории Пермского края пунктов весогабаритного контроля. Напомним, в 2017 году в Прикамье было установлено и введено в эксплуатацию 3 пункта весогабаритного контроля. Один из них на трассе Пермь — Чусовой. В 2018 году краевые власти предполагают завершить проект по установке многофункциональных комплексов фотовидеофиксации. Их появится еще 56 в Прикамье, из них 11 — пункты фотовидеофиксации с автоматическим весогабаритным контролем.
Отметим, в 2017 году в Чусовском районе был проведен капитальный ремонт двух участков дороги Полазна — Чусовой, ремонт участков автодорог Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области. Кроме того, проведены работы на местных дорогах. В частности, произведен ремонт участка автодороги по ул. Коммунистической (г. Чусовой), изготовлена проектно-сметная документация на строительство автодороги к нижним станциям подъемника горнолыжного курорта «Такман» и продолжены работы по реконструкции автодороги Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки (предполагаемый срок сдачи объекта — апрель 2018 года).
В 2018 году предусмотрены субсидии из дорожного фонда Пермского края на ремонт дорог местного значения, в том числе на ремонт моста через р. Усолка автодороги Полазна — Чусовой.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
01.02.2018
22:32 | 1.02.2018
Жителям многострадального уральского поселка вернули тепло после коммунальной аварии
21:26 | 1.02.2018
В Екатеринбурге пройдет региональный этап уникальных соревнований для детей, преодолевших рак
20:58 | 1.02.2018
Новый инвестор, привлеченный региональными властями для завершения проблемных строек в Арамиле, утвердил график работ
20:05 | 1.02.2018
Завершено расследование дела о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле
19:22 | 1.02.2018
Историей с поборами в уральской школе заинтересовалась прокуратура
19:05 | 1.02.2018
Уральские таможенники подвели итоги работы за 2017 год
18:32 | 1.02.2018
На модернизацию «Мечела» направят сотни миллионов рублей
18:24 | 1.02.2018
В Качканаре оперативники УЭБиПК закрыли игровой зал
18:08 | 1.02.2018
В Екатеринбурге грабители потребовали выкуп за похищенный смартфон
18:05 | 1.02.2018
Жителя Перми будут судить за убийство знакомого
17:54 | 1.02.2018
В Прикамье с опережением графика идет строительство обхода Чусового
17:50 | 1.02.2018
В ситуацию с замерзающим уральским поселком вмешался депутат Госдумы
17:41 | 1.02.2018
Завтра в центре Перми изменится организация дорожного движения
17:26 | 1.02.2018
Схема теплоснабжения Перми до 2030 года признана законной
16:59 | 1.02.2018
Уральским предпринимателям раздадут бонусы
16:46 | 1.02.2018
Общественники обвиняют депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика в разжигании розни
16:44 | 1.02.2018
В Свердловской области резко возросло количество желающих заменить водительское удостоверение. И абсолютно напрасно
15:56 | 1.02.2018
Полиция Екатеринбурга и Нижнего Тагила попала в список «двоечников»: рейтинг ОМВД по Свердловской области
15:12 | 1.02.2018
Павел Грудинин намерен набрать на выборах Президента РФ 60 %
14:58 | 1.02.2018
Коммунисты предложили Евгению Ройзману поработать на партию
14:44 | 1.02.2018
Александра Новикова назвали организатором уголовного дела против председателя кооператива «Бухта Квинс»
14:40 | 1.02.2018
Юрий Афонин: 95 % населения России поддержат национализацию
14:28 | 1.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 31 января 2018 года
14:19 | 1.02.2018
В Пермском крае обсудили зимнее содержание дорог
14:18 | 1.02.2018
Павел Грудинин: «Самые красивые женщины — в Екатеринбурге!»
14:14 | 1.02.2018
В Екатеринбурге трое мигрантов напали на женщину
14:06 | 1.02.2018
В Кургане митинг «Россия в моем сердце!» приурочили к 75-летию битвы под Сталинградом
13:07 | 1.02.2018
Разработка УрФУ используется на космодроме Восточный
12:44 | 1.02.2018
В воскресенье пермяков приглашают на зимний полумарафон
12:36 | 1.02.2018
В Кировском и Орджоникидзевском районах Перми начато строительство двух детских поликлиник
12:17 | 1.02.2018
Совет ветеранов «Пермских моторов» подключается к реализации проекта «Старшее поколение»
12:05 | 1.02.2018
Прикамские «Лидеры России» готовы развивать Пермский край
11:59 | 1.02.2018
Воспитательницу-«садистку» из Екатеринбурга не уволили из детсада
11:54 | 1.02.2018
В екатеринбургском «Магните» обнаружена кишечная палочка, а владелец оштрафован на 300 тысяч рублей
10:54 | 1.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 января 2018 года
10:04 | 1.02.2018
Свердловские медики получили 9 машин скорой помощи
09:53 | 1.02.2018
В Екатеринбурге за ночь сгорело два автомобиля
09:49 | 1.02.2018
Старые проблемы в новом году: в Екатеринбурге началась запись детей в первый класс
09:14 | 1.02.2018
Павел Грудинин, кандидат в президенты от КПРФ, прилетел в Екатеринбург
22:39 | 31.01.2018
Ремонт Тюменского тракта завершится к октябрю 2018 года
21:57 | 31.01.2018
В Свердловскую область возвращаются морозы