Схема теплоснабжения Перми до 2030 года признана законной

17:26 | 1.02.2018

Сегодня, 1 февраля, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными действия администрации города Перми по утверждению проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Перми до 2030 года (принята в 2015 году), а также присвоению ООО «ПСК» статуса единой теплоснабжающей организации. Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решение Арбитражного суда Пермского края, который ранее детально рассмотрел все аспекты разработки главного «теплового» документа Перми и принял обоснованное решение. Следовательно, доводы истцов из Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» признаны необоснованными.



В ООО «Пермская сетевая компания» отмечают, что Схема теплоснабжения Перми была утверждена Минэнерго РФ в полном соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения». Согласно Схеме, была утверждена единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая несет эксплуатационную и договорную нагрузку по обеспечению тепловой энергией потребителей. В левобережной части Перми функции ЕТО выполняет ООО «ПСК», эксплуатирующее тепловые сети с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности — обязательное условие для ЕТО, предусмотренное законом. Подобный подход сегодня применяется для всех крупных городов России, где на ЕТО возложены задачи по реализации утвержденной стратегии развития инфраструктуры теплоснабжения города.



«Таким образом, схема теплоснабжения — не декларация, а сугубо практический, технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми, — отмечают в пресс-службе ООО «ПСК». — В первую очередь это реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, например с новых энергоблоков пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и, самое главное, адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Данные программы при этом реализуются в рамках утвержденных тарифных решений — без изменения размера платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса. Главная цель этих мероприятий: повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей — жителей Перми».