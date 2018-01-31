На Пермском экономическом конгрессе обсудят перспективы криптоэкономики

17:20 | 1.02.2018

8 февраля, в следующий четверг, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) пройдет Четвертый Пермский экономический конгресс. Его главным организатором с 2015 года выступает экономический факультет ПГНИУ. В 2018 году соорганизатором стало Министерство информационного развития и связи Пермского края. Конгресс пройдет под патронатом и при личном участии губернатора Пермского края Максима Решетникова.



Тема конгресса в этом году — «Пермский край: новые вызовы, новое время». По словам инициатора проведения экономических конгрессов в Перми, декана экономического факультета профессора Татьяны Миролюбовой, конгресс однозначно выйдет за рамки региональной повестки и предложит участникам обсудить самые острые вопросы развития экономики России.



Основой темой конгресса станет цифровая экономика. Это обусловлено не только очевидным общемировым трендом, но и тем, что по предложению президента России Владимира Путина, посетившего Пермь в сентябре 2017 года, Пермский край призван стать пилотной площадкой для реализации ряда крупных федеральных проектов в сфере цифровой экономики. В настоящее время Министерством информационного развития и связи Пермского края совместно с экспертным сообществом разрабатывается региональная программа цифровой экономики.



В качестве основных спикеров на конгресс приглашены: Наталья Зубаревич, российский ученый-исследователь, экономико-географ, ведущий эксперт в области социально-экономического развития регионов; Валерий Цветков, российский ученый-экономист, специалист в области экономики и управления народным хозяйством, член-корреспондент РАН; Олег Мосяж, директор по работе с партнерами «Сколково Форум»; Дмитрий Сутормин, предприниматель, один из наиболее эффективных венчурных инвесторов России, и Антон Арнаутов, директор АНО «Финтех Лаб», а также другие видные российские предприниматели и ученые-экономисты.



Приглашенные смогут принять участие в работе 4 стратегических сессий: цифровое образование, материальное производство в цифровую эпоху, пространственное развитие, криптоэкономика и финтех. Кроме того, в рамках конгресса пройдет обсуждение новой концепции развития регионального проекта «Покупай пермское».



К участию в конгрессе приглашаются предприниматели, представители государственной и муниципальной власти, ученые, преподаватели вузов и школ, а также все неравнодушные к развитию своих территорий жители Пермского края. Более подробная информация на economcongress.ru. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.