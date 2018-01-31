В Пермском крае обсудили зимнее содержание дорог

14:19 | 1.02.2018

Вчера, 31 января, состоялось заседание правительства Пермского края, на котором обсудили итоги содержания дорог в 2017 году и ход работ по содержанию дорог в текущем году.



Губернатор Пермского края Максим Решетников напомнил, что заранее поручал министерству транспорта быть готовыми к зиме на 100 %. «В Пермском крае более 3 тысяч километров региональных дорог, которые нам необходимо содержать. И наша задача — делать это качественно, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей края, — говорит Максим Решетников. — Знаю, что положительные сдвиги в уборке снега есть. И жители края замечают, что техники стало больше, что активность уборки выше, службы быстрее реагируют. Но нам важно дальше двигаться в этом направлении».



С докладом по текущему содержанию дорог выступил министр транспорта Николай Уханов. По его словам, в 2017 году в Прикамье для повышения качества зимнего содержания региональных дорог создана краевая дорожно-эксплуатационная служба, расторгнуты договоры с подрядчиками, допускавшими низкое качество содержания дорог, и заключены новые контракты на оказание этих услуг сроком на 5 лет. Также проведены конкурсы на содержание дорог с дополнительными квалификационными требованиями к наличию техники, производственных баз, квалификации подрядчика.



К 15 октября 2017 года для обеспечения качественного содержания дорог в зимний период подготовлено 311 единиц техники подрядных организаций и 98 единиц — дорожно-эксплуатационной службы, заготовлено нормативное количество противогололедных материалов и подготовлены производственные базы.



«Проработан вопрос применения современных противогололедных материалов пермского производителя с ноября 2017 года, которые ликвидируют лед любой толщины и плотности даже при низких отрицательных температурах (до -30 градусов). Тем самым обеспечивают стабильное сцепление шин транспортных средств с покрытием дороги», — рассказал Николай Уханов.



В настоящее время ведется круглосуточный контроль за содержанием автомобильных дорог. На региональных дорогах работают 37 видеокамер и 19 метеостанций, которые производят мониторинг температуры воздуха, влажности и состояния дорожного покрытия.



По результатам 2017 года количество ДТП на региональных дорогах снизилось на 15,2 %, при этом количество происшествий, связанных с дорожными условиями, сократилось на 23,6 %; в Пермской агломерации количество ДТП снижено на 24,5 %, а связанных с дорожными условиями — на 59,4 %.



В заключение рассмотрения вопроса губернатор Максим Решетников поручил министерству транспорта Прикамья уделить особое внимание содержанию дорог и тротуаров у муниципальных объектов. При этом инспекция не должна избегать каких-то собственников, не важно, в чьей собственности находится объект, в частной, государственной или муниципальной, — подход и требования должны быть для всех одни. Кроме того, губернатор попросил главу Перми Дмитрия Самойлова обратить внимание на уборку от снега зоны платных парковок.