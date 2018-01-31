В воскресенье пермяков приглашают на зимний полумарафон

12:44 | 1.02.2018

В воскресенье, 4 февраля, в Балатовском парке пройдет зимний полумарафон «Февральские метели».



Такое спортивное мероприятие состоится в Перми уже в третий раз. Спортсмены могут выбрать дистанцию в 10 км или 21 км, для детей есть дистанция в 1 км.



Чтобы принять участие в полумарафоне, нужно заранее пройти регистрацию на docs.google.com/forms/d/1b6kDRNJlfJIuM2oeVp3ptmHuanWARw99u5v03H3XeR4/viewform?edit_requested=true или на месте перед стартом — с 08:30 до 9:45.



Соревнования начнутся в 10:00.