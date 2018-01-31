Совет ветеранов «Пермских моторов» подключается к реализации проекта «Старшее поколение»

12:17 | 1.02.2018

В среду, 31 января, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае Елена Савельева встретилась с председателем Совета ветеранов «Пермских моторов» Рашидом Дзундзой и его заместителем Николаем Найдёновым. Гости пришли в приемную с предложением о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Старшее поколение».



По словам Рашида Дзундзы, сегодня статус ветеранов предприятия имеют 11 тысяч человек, из них более 5 тысяч официально состоят в ветеранской организации. Ветераны-моторостроители участвуют в спортивных мероприятиях («Лыжня России», «День здоровья»), играют в хоккей, шахматы, ходят на компьютерные курсы, занимаются скандинавской ходьбой, посещают театры, путешествуют. Ветеранская организация активно работает с подразделениями завода по теме наставничества, передаче опыта молодым специалистам, тесно взаимодействует с Советом молодежи. Культурно-массовый досуг ветеранов организован Советом на должном уровне, но руководители организации заинтересованы в решении более важных вопросов.



— Мы хотим расширить круг нашего общения, подключившись к проекту «Старшее поколение». Особенно нам интересны вопросы развития здравоохранения для людей старшего возраста. В прошлом году у нас стартовал опрос среди ветеранов, мы собираем информацию, кто в чем нуждается, что их интересует в плане медицинского и социального обслуживания. И многие отмечают, что самое главное — это здоровье, — сказал Рашид Дзундза.



Как отметила Елена Савельева, по проекту тема сохранения здоровья людей старшего поколения и продления их активного долголетия стоит в приоритете. С прошлого года в Пермском крае идет становление гериатрической службы, врачи-гериатры начали прием пациентов в четырех городах.



— И здесь имеется в виду не только работа докторов. Они тесно будут взаимодействовать с социальными работниками, поскольку невозможно развивать гериатрию без социального аспекта. В декабре прошлого года в Перми пришла конференция на эту тему с участием главного внештатного гериатра РФ Ольги Ткачёвой. В середине февраля она планирует провести видеоконференцию с регионами России, в том числе с Пермью, предполагается разговор о промежуточных итогах создания гериатрических служб, — сказала она.



Елена Савельева пригласила руководителей Совета ветеранов «Пермских моторов» принять участие в видеоконференции. Также она предложила в рамках проекта провести для ветеранов-моторостроителей семинары по вопросам ЖКХ и защиты от мошеннических действий злоумышленников.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.