Рубрика: Новости дня
12:05 | 1.02.2018
Прикамские «Лидеры России» готовы развивать Пермский край
В формате открытого диалога участники конкурса рассказали о своей работе, проектах и жизненных планах, поделились впечатлениями об участии в конкурсе «Лидеры России», высказали свои предложения по развитию региона и дальнейшему сотрудничеству.
По словам финалистки конкурса Анны Козицыной (г. Пермь, ПАО «Мотовилихинские заводы»), «Лидеры России» — это хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию. «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем, — говорит А. Козицына. — Несмотря на большое число участников, работать было приятно, мы работали в командах, и каждый вносил свой вклад. Это учит быть ситуативным лидером».
Как прокомментировал свое участие в конкурсе его финалист Эдуард Соснин (г. Лысьва, ООО «Меркурий»), «Лидеры России» дают возможность получить уникальный опыт, напрямую пообщаться с именитыми наставниками, федеральными министрами, руководителями крупнейших корпораций, главами регионов России.
Участник конкурса Валерий Фомин (г. Пермь, ПАО «ЭР-Телеком Холдинг») подчеркнул, что конкурс — это одна из немногих возможностей объективно оценить свои способности. «Оценив себя, можно обозначить область своего дальнейшего развития. Это бесценный опыт. Главное, что государство на основе открытого тестирования оценивает кадровый потенциал России, — отметил В. Фомин. — Мы, в свою очередь, работая над личными достижениями, развиваясь сами по себе и в сотрудничестве с краевыми властями, дадим развитие Пермскому краю».
Финалист конкурса Сергей Сердюков (г. Пермь, ПАО «ПНППК») считает, что конкурс — это возможность встряхнуть себя, проверить, на что ты способен, и применить свои компетенции на территории Пермского края. «Наша задача сейчас — найти применение нашим компетенциям в рамках тех задач, которые Пермский край перед собой ставит. Сегодняшняя встреча с губернатором показала, что задач масса», — отметил С. Сердюков.
Глава региона предложил участникам встречи ряд форматов дальнейшего взаимодействия, в частности, участвовать в общественных советах, рабочих группах, выступать в роли экспертов различных конкурсов краевого уровня, вступить в кадровый резерв управленческих кадров Пермского края.
«Вливайтесь в команду. Мы будем рады видеть вас в своих рядах. Но в то же время нам не менее важно, чтобы и в бизнесе, и на предприятиях, и в социальной сфере региона оставалось много лидеров, приносящих пользу на своем месте», — подчеркнул Максим Решетников.
По итогам общего обсуждения был намечен ряд дополнительных форматов дальнейшей совместной работы, например, проведение участниками конкурса «Лидеры России» лекций для студентов пермских вузов.
Отметим, всероссийский конкурс «Лидеры России» был организован в октябре 2017 года. Конкурс входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей», созданную по указанию президента РФ Владимира Путина.
Конкурс «Лидеры России» для руководителей нового поколения проводит комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Финалисты получат гранты в 1 млн рублей на повышение квалификации, а победители проекта станут участниками федеральной программы по развитию кадрового управленческого потенциала. Заключительный этап всероссийского конкурса состоится с 6 по 11 февраля в Сочи. В нем примут участие 300 финалистов со всей России.
100 победителей конкурса «Лидеры России» получат возможность перенимать опыт персонального наставника из числа лидеров бизнес-сообщества или из сферы государственного управления в течение следующего года.
© «Вечерние Ведомости»
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