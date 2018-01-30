За три года в Прикамье отремонтируют почти 2 тысячи километров дорог

18:15 | 31.01.2018

В ближайшие три года в Пермском крае предполагается отремонтировать почти 2 тысячи км дорог и построить или реконструировать больше 90 км. На эти цели будет направлено порядка 34 млрд рублей.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, по итогам 2017 года было многое сделано в дорожной отрасли: отремонтировано 800 км дорог и построено или реконструировано еще 45,4 км. Бюджет дорожного фонда реализован на 97 %, что говорит о слаженной работе всех дорожных структур. «Серьезную эффективность показал национальный проект президента «Безопасные и качественные дороги». На его реализацию в прошлом году направили более 2 млрд рублей, 1 млрд — из федерального бюджета. Благодаря этому удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. По данным статистики, в этом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах пермской агломерации, — подчеркнул глава Прикамья. — Финансирование федерации на 2018 год не снизится: также вместе с нашими деньгами направим 2 млрд рублей на реализацию этого важного для края проекта».



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, состояние дорог — приоритет для краевых властей. Именно поэтому в Прикамье продолжат реализовывать значимые проекты дорожного строительства, проводить ремонт существующих объектов и принимать меры по качественному содержанию автомобильных дорог.



В рамках реализации национального проекта президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги» планируется привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дороги в 38 крупнейших городских агломерациях страны. В Пермском крае проект реализуется на территории 4 муниципалитетов: Пермского, Краснокамского, Добрянского районов и г. Перми.



С 2018 по 2022 год в Пермском крае предполагается реализовать сразу несколько крупных инвестиционных проектов федерального и регионального значения. В том числе продолжить реконструкцию федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, реконструировать участок автомобильной дороги Березники — Соликамск, построить обход города Чусовой, провести реконструкцию шоссе Космонавтов в Перми, а также начать строительство мостового перехода через р. Чусовую с подходами.



Кроме того, в 2018 году краевые власти предполагают завершить проект по установке многофункциональных комплексов фотовидеофиксации. Их появится еще 56 в Прикамье, из них 11 — пункты фотовидеофиксации с автоматическим весогабаритным контролем.