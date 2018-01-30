Жителям Прикамья предоставлена возможность в режиме онлайн задать вопросы на тему ЖКХ

17:31 | 31.01.2018

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае начинает цикл вебинаров на тему «Актуальные вопросы законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Спикером выступит советник руководителя приемной по вопросам ЖКХ Олег Смирнов. Первый вебинар состоится 6 февраля в группе «Единое окно помощи» (vk.com/kontaktyperm) в социальной сети «ВКонтакте» и будет посвящен вопросам управления многоквартирными домами. С 12:00 до 13:00 Олег Смирнов выступит с докладом, а затем в течение часа онлайн ответит на вопросы прикамцев.



Цель вебинаров — проинформировать граждан о самых актуальных изменениях в сфере ЖКХ, дать рекомендации по улучшению условий проживания в многоквартирных домах, способах и методах снижения платы за жилищно-коммунальные услуги, вовлечь собственников жилья в процесс содержания общего имущества жилых домов.



К участию приглашаются активные граждане, члены советов многоквартирных домов и кооперативов, а также специалисты управляющих организаций, ТСЖ.



Вебинары будут проходить в первый вторник каждого месяца по определенной теме: содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оказание коммунальных услуг, открытость в сфере ЖКХ, государственная информационная система ЖКХ, тарифы и нормативы жилищно-коммунальных услуг, энергосбережение, капитальный ремонт, обращение с твердыми бытовыми отходами, благоустройство придомовых территорий и др.



Также задать эксперту любой интересующий вопрос, касающийся сферы ЖКХ, пользователи социальной сети могут на тематическом форуме в официальной группе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае (vk.com/topic-146241688_36826083).