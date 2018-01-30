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Рубрика: Новости дня


17:18 | 31.01.2018

Пермский приют «Матроскин» собрал деньги на новое помещение

Приюту для кошек «Матроскин» удалось собрать 1 513 400 рублей. Этой суммы достаточно для покупки нового, большого помещения.

Сейчас готовятся документы для покупки помещения. В ныне арендуемом приют сможет остаться до 15 февраля, за это время нужно будет подготовить новый дом для кошек и переехать.

«Матроскин» благодарит всех, кто не остался равнодушным и принял участие в сборе средств. «Благодаря вам сотни бездомных кошек обрели свой собственный домик, в котором будет тепло и уютно ждать своих будущих хозяев, — пишет руководитель приюта Галя Море. — Все вместе мы доказали, что все, о чем мечтается, возможно. Особенно если это мечты бездомных котиков о собственном доме».

© «Вечерние Ведомости»



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