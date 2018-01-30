Школу в Щучьем Озере построят по уникальному проекту

16:58 | 31.01.2018

Состоялась рабочая поездка первого председателя правительства — министра территориального развития Пермского края Романа Кокшарова в село Щучье Озеро Октябрьского муниципального района. Совместно с главой Октябрьского муниципального района Георгием Поезжаевым, подрядчиком и проектировщиком проекта в Щучьем Озере проинспектировали ход работ на площадке строительства школы и провели собрание родителей школьников.



На строительной площадке проведены подготовительные работы: установлено ограждение, снесено старое здание, очищена площадка, вынесены все инженерные сети, сети энергетики и телефонизации, которые мешали строительству.



В данный момент проект будущего учебного заведения проходит государственную экспертизу. Предполагается, что заключение будет выдано к 5 февраля.



Напомним, ранее предполагалось, что для строительства школы в Щучьем Озере будет взят типовой проект. Для прохождения государственной экспертизы на площадке строительства были проведены геологические, геодезические и экологические изыскания.



В связи с геологическими особенностями местности для возведения безопасного и качественного здания необходимо усилить фундамент. Кроме того, в проект дополнительно включены система подачи питьевой воды в школу, система сети пожаротушения и новая котельная. Проект новой школы получился уникальным, учитывающим особенности местности.



«Задержка реализации проекта при получении заключения государственной экспертизы произошла вследствие изменений в проекте, которые связаны с особенностями местности и объекта. Поэтому, с учетом всех изменений, проект получился не типовой, а практически новый, индивидуальный», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.



Согласно проекту, в здании школы будут располагаться столовая, актовый и спортивный залы, а также помещения для проведения дополнительных занятий.



Как поясняют в министерстве территориального развития, на время строительства школы обучение учащихся 1–4-х классов организовано в новом, открытом в 2015 году детском саду «Сказка» поселка Щучье Озеро. Для старших учащихся организован подвоз в школу села Енапаево. Доставка детей организована тремя автобусами, приобретенными за счет краевого и местного бюджетов.