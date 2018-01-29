1 сентября новый корпус пермской школы № 59 примет учеников

14:07 | 31.01.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте проверил ход строительства нового корпуса школы № 59 на Парковом проспекте. В здании закончен монтаж каркаса и кровли, монтируются внутренние инженерные системы. В День знаний корпус сможет принять учеников.



До 2022 года в Прикамье планируется построить 27 школ на 15 тысяч мест. Из них уже в 2018 году закончится строительство новых корпусов школы № 59 в Дзержинском и школы № 42 в Свердловском районе Перми. Две тысячи пермских школьников будут учиться в новых зданиях.



Глава города Дмитрий Самойлов и депутаты гордумы проинспектировали ход строительства корпуса школы № 59. Здесь уже начат монтаж системы вентиляции, отопления, электрических сетей. Строительство идет по графику, и новый корпус откроет свои двери для школьников 1 сентября.



Дмитрий Самойлов отметил, что планируется и дальше выдерживать хороший темп строительства новых образовательных учреждений.



— Ежегодно мы планируем открывать одну-две школы, — сказал глава Перми. — Эти планы поддержаны губернатором региона, который принял решение о софинансировании из краевого бюджета пяти новых школ, которые планируется возвести в ближайшую пятилетку.



Директор школы Сильванера Антонова рассказала, что после открытия нового корпуса у школы появится уникальная концепция и название «ЭнергиУМ». Вместе с партнерами школа будет выстраивать образовательную программу с упором на предметные области энергетической направленности. В новом здании будут учиться школьники с 5-го по 11-й класс.