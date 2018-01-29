В Прикамье открылись еще пять ледовых переправ

12:39 | 31.01.2018

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, в регионе дополнительно открылись пять ледовых переправ. Теперь в Прикамье их 12.



Новые переправы:

- Гайнский район, р. Кама, п. Касимовка - п. Верхняя Старица. Длина переправы - 230 метров, грузоподъемность - 30 тонн, толщина льда - 104 см;

- Гайнский район, р. Кама, урочище Пернояг, автодорога п. Гайны - ООО «Верхнекамье Лес», длина - 160 метров, грузоподъемность - 35 тонн, толщина льда - 90 см;

- Гайнский район, р. Кама, п. Кебраты - автодорога п. Гайны, длина переправы - 280 метров, грузоподъемность - 20 тонн, толщина льда - 87 см;

- Гайнский район, р. Кама, п. Сейва - п. Чуртан, длина - 140 метров, грузоподъемность - 15 тонн, толщина - 60 см;

- Чусовской район, р. Чусовая, с. Сёла - урочище Ванеево, длина переправы - 240 метров, грузоподъемность - 7 тонн, толщина льда - 80 см.