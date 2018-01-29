В Прикамье признан виновным в мошенничестве директор электромонтажной организации

12:17 | 31.01.2018

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



Как установило следствие, гражданин, будучи директором электромонтажной организации, выполнявшей работы по обустройству учебного заведения в Чусовом, закупил более дешевые материалы, не соответствующие техзаданию и проектно-сметной документации, завысил объем и стоимость фактически выполненных работ. Путем этих мошеннических действий похищено более 8 млн рублей – фактически 2/3 всех средств, выделенных из бюджета Прикамья на обустройство учебного заведения.



Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 5 годам в колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Кроме того, суд принял решение о взыскании с осужденного похищенной суммы в пользу учебного заведения в возмещение материального ущерба.