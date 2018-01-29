Пермские МФЦ начали прием заявлений для голосования на выборах президента РФ

12:05 | 31.01.2018

С 31 января по 12 марта 2018 года во всех региональных отделениях «Мои документы» жители Пермского края могут подать заявления о включении в список избирателей по месту фактического пребывания. Для получения услуги потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например в период его замены, подойдет временное удостоверение личности.



Как отмечают в пресс-службе многофункционального центра, в заявлении гражданину необходимо указать избирательный участок, на котором ему будет удобнее реализовать свое конституционное право 18 марта 2018 года. Процесс получения услуги занимает не более 5 минут и оказывается непосредственно в момент обращения в МФЦ.



Напомним, для пермского МФЦ услуга по приему заявлений от избирателей не новая. Впервые многофункциональные центры опробовали ее на прошедших в прошлом году выборах губернатора Пермского края. Менее чем за два месяца специалисты приняли 3265 заявлений. Кроме того, написать заявление можно и в электронном виде через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Паспорта, регистрации, визы» необходимо выбрать услугу «Выбор избирательного участка для голосования». Подать заявление через ЕПГУ можно только в том случае, если у гражданина имеется подтвержденная учетная запись. Для подтверждения регистрации необходимо обратиться в любой многофункциональный центр «Мои документы».



Отметим, в Пермском крае действует 53 филиала МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Адреса и режим работы филиалов можно найти на mfc-perm.ru.