«Лыжня России — 2018» в Прикамье соберет до 12 тысяч участников

09:59 | 31.01.2018

10 февраля в нашей стране пройдут самые массовые зимние соревнования — «Лыжня России — 2018». В этом году 74 региона РФ заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике. Вместе со всей страной на лыжню выйдут и жители Прикамья. Традиционно основной забег пройдет в городе Перми в спортивном комплексе «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22).



Массовая лыжная гонка «Лыжня России» не имеет возрастных ограничений и доступна любому поклоннику лыжных гонок и здорового образа жизни. Ожидается, что в этом году на старт выйдут более 6 000 участников в Перми и около 6 000 в муниципалитетах края. Помимо столицы Прикамья, гонка традиционно пройдет в Березниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Кунгуре и многих других городах края.



К участию в соревнованиях допускаются все желающие со своим спортивным инвентарем. Кроме того, в спортивном комплексе «Пермские медведи» будет работать прокат с 9:00 до 16:00.



Регистрация участников проводится с 5 по 9 февраля. В день проведения гонки, 10 февраля, регистрация проводиться не будет.



Электронную регистрацию можно пройти на официальном сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края — http://sport.permkrai.ru.



С 5 по 9 февраля с 14:00 до 20:00 регистрация коллективных заявок и индивидуальная будет проводиться в ДС «Орленок» по адресу ул. Сибирская, 47. Также индивидуальную регистрацию можно будет пройти с 5 по 9 февраля с 14:00 до 20:00 в спортивных магазинах сети «Евроспорт» и «АВТ-спорт». Для регистрации необходим только паспорт или свидетельство о рождении. Участники соревнований до 17 лет должны иметь с собой медицинскую справку о состоянии здоровья, участникам старше будет достаточно личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.



10 февраля, в день соревнований, будет организована доставка участников к месту соревнований с 8:30 до 15:30 — от остановки «Площадь Восстания» (ул. Соликамская — «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно.



Программа мероприятия:

9:00 — Приезд участников, работа интерактивных площадок.

11:30 — Официальная церемония открытия.

12:00 — Старт заездов на дистанцию 2018 метров — Олимпийская верста.

12:55 — Старт заездов на дистанции 3000 и 5000 метров.

14:00 — Официальная церемония закрытия и награждения участников гонки.