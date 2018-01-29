Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов встретился со школьниками Березников

09:34 | 31.01.2018

Есть ли в «Уралкалии» целевой набор? Какие востребованы профессии? Безопасно ли в шахте? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов на встрече со школьниками. Встреча в формате диалога руководителя самой крупной компании города со старшеклассниками Березников состоялась в школе № 11.



С первых минут встречи Дмитрий Осипов заинтересовал аудиторию информацией о компании. «Уралкалий» сегодня может предложить молодёжи такие слагаемые успеха, как интересная работа, стабильная зарплата, карьерный рост.



«Уралкалий» — динамично развивающаяся компания, стратегия которой направлена на расширение существующих мощностей и строительство новых. «Уралкалий» предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату, обширный социальный пакет, включающий медицинское обслуживание, санаторно-курортное оздоровление, доставку до работы, летний отдых детей сотрудников. В компании принята жилищная программа, предусматривающая погашение процентной ставки по ипотеке для своих сотрудников. В рамках этой программы «Уралкалий» планирует строительство двух многоквартирных домов в Березниках и Соликамске для улучшения жилищных условий работников компании.



— Всегда приятно выступать перед аудиторией молодых, любознательных и активных людей, у которых горят глаза, — отметил Дмитрий Осипов. — Многочисленные вопросы старшеклассников показали интерес к калийному производству и востребованным специальностям. Делая ставку на сегодняшних выпускников школ, мы готовим достойную смену. После окончания высших и средних профессиональных учебных заведений «Уралкалий» рад принять в свою команду креативных молодых специалистов, нацеленных на профессиональный рост и высокие результаты.



Напомним, «Уралкалий» тесно сотрудничает с ПНИПУ и его Березниковским филиалом, взаимодействует со средними профессиональными учебными заведениями и школами.



Студентам программы целевого набора ежемесячно выплачивается дополнительная стипендия. Выпускникам целевого набора гарантировано рабочее место в «Уралкалии», а также подъёмные выплаты в зависимости от среднего балла по диплому.



В рамках договоров о сотрудничестве «Уралкалий» оказывает материально-техническую поддержку ПНИПУ, БФ ПНИПУ, Березниковскому политехническому и Соликамскому горно-химическому техникумам. Также по итогам каждого семестра лучшие студенты вузов и техникумов получают именные стипендии компании.