Пермские приставы отправили в бюджет крупную сумму, конфискованную у контрабандиста

17:10 | 30.01.2018

Судебные приставы Перми обратили в доход государства деньги, конфискованные за нарушение таможенного законодательства, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми на исполнении находился документ об обращении в доход государства конфискованных у индивидуального предпринимателя 6 миллионов 150 тысяч рублей и 120 тысяч американских долларов.



Как говорится в решении Пермского районного суда, житель Краснокамска, предприниматель, в марте 2015 года прибыл самолетом из Республики Азербайджан в аэропорт Большое Савино и попытался пронести через таможенную границу незадекларированные деньги: 6 150 000 рублей и 130 тысяч долларов.



Путешественник был осведомлен о необходимости подачи таможенной декларации при единовременном ввозе наличных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Тем не менее, проходя зону таможенного контроля, он направился в «зеленый коридор», тем самым нарочито демонстрируя отсутствие товаров, подлежащих декларированию.



Незаконно перевозимая валюта была признана контрафактной и изъята, а разрешенная к ввозу без декларирования сумма в 10 тысяч долларов возвращена владельцу.



На суде подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела вследствие применения акта «Об амнистии», так как обвиняемый ранее не судим и санкция за такое преступление не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого по постановлению об амнистии в связи с 70-летием Победы. Таким образом, предприниматель был освобожден от уголовной ответственности, тем не менее изъятые у него незаконно перемещаемые через таможенную границу деньги по решению суда подлежат конфискации и обращению в доход государства. Мужчина пытался обжаловать это решение и подал апелляционную жалобу, но Пермский краевой суд ее не удовлетворил. Судебные приставы перечислили деньги в федеральный бюджет.