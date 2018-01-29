Пермь откроет крупнейший в Восточной Европе конкурс стартапов

16:16 | 30.01.2018

В феврале 2018 года стартует Open Innovations Startup Tour — самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Его организует Фонд «Сколково» при содействии других национальных институтов развития. Первым городом тура станет Пермь.



Региональный этап тура в Перми состоится 6 и 7 февраля. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора края Максима Решетникова. Перед участниками выступят представители институтов развития и Фонда «Сколково», а также успешных стартапов. Они расскажут о том, что делает государство для поддержки начинающих предпринимателей, как понять, что проект на правильном пути, выбрать верную стратегию его продвижения. Компании смогут представить свои разработки экспертам и инвесторам по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT. Также у них будет возможность получить рекомендации и скорректировать работу над проектом.



Основатели лучших проектов регионального этапа получат консультации экспертов, денежные гранты и призы от соорганизаторов. Кроме того, победители в регионах и все стартапы из города-столицы тура смогут принять участие в Startup Village в Москве: побороться за внимание инвесторов, послушать выступления ведущих спикеров и, возможно, найти единомышленников.



На Startup Village уже побывали несколько пермских стартапов. Например, «Промобот» — разработчик сервисного робота, способного узнавать собеседников и давать консультации, отвечая на их вопросы, и компания «Лаборатория мультимедийных решений», создающая мобильные приложения — гиды по музеям и запускающая собственные образовательные проекты.



Активность сообщества предпринимателей края проявляется и в участии в региональных конкурсах и конференциях: Perm Startup Day, проведенный в феврале Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), и StartUP-Сабантуй, среди организаторов которого Российская венчурная компания и акселератор GenerationS. Вопросы предпринимательства и проблемы стартапов регулярно обсуждаются на встречах с губернатором Пермского края.



Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»: «Повторю то, что говорил и прежде: никогда Россия не достигнет своих целей в модернизации экономики, если мамы и папы молодых российских талантов не начнут поддерживать и поощрять предпринимательство, стимулировать новое поколение не бояться открывать свои бизнесы. Очевидно, что в рамках каждого отдельно взятого города Startup Tour мы не поменяем в корне мировоззрение миллионов родителей, но услышанные истории успеха и действительно работающие модели функционирования собственного бизнеса после таких мероприятий попадают в массмедиа и шаг за шагом знакомят общественность с этой современной бизнес-культурой».



В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше 5000 молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал Startup Village.



В феврале 2018 года Startup Tour также проведут в Южно-Сахалинске, в марте конкурс пройдет в Тюмени, Ижевске, Калининграде и Ульяновске, а в апреле его примут Белгород, Улан-Удэ и Великий Новгород. Ведущие эксперты Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте, включающий детальный анализ его сильных и слабых сторон.