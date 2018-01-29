В Перми продолжаются рейды по дворам

15:01 | 30.01.2018

В Мотовилихе прошел третий в этом году рейд по придомовым территориям. Как установили специалисты отдела благоустройства администрации района, количество нарушений со стороны управляющих организаций снизилось.



Теперь после снегопадов по решению администрации Мотовилихинского района совершаются комплексные проверки работы УК по уборке тротуаров и придворовых проездов, очистке кровли домов от снежных навесов и сосулек. Так, во время последнего рейда было обследовано около 250 домов, выявлено 66 нарушений. Это означает, что подход управляющих организаций к содержанию дворов стал более ответственным: в ходе предыдущей проверки 182 домов было выявлено 109 нарушений.



Основное нарушение – некачественная уборка дворовых проездов. Кроме того, выявлены снежно-ледовые свесы по ул. Аркадия Гайдара, 7, ул. Пушкарской, 81, ул. Крупской, 55 и еще нескольким адресам. Ответственные – УК «Мастер комфорта», «Мастер Пермского края», «Домком».



Сотрудники администрации Мотовилихи составили акты обследования по результатам проверки для предоставления в районную прокуратуру и дальнейшего привлечения управляющих компаний к административной ответственности.