Пермякам предлагают выбрать места для озеленения

14:20 | 30.01.2018

В Перми стартовала подготовка к весенней озеленительной кампании. Управление по экологии и природопользованию администрации города приглашает пермяков принять участие в выборе мест для озеленения.



Сейчас специалисты управления совместно с главным садовником города и администрациями районов готовят документацию для аукционов на посадку деревьев и кустарников на общественных территориях столицы Прикамья. За счет восстановительной стоимости в этом году запланировано более 8,6 млн рублей на посадки зеленых насаждений. На эти деньги будет высажено около четырех тысяч растений. Новые деревья и кустарники появятся во всех районах Перми.



До 15 марта от жителей города принимаются предложения по местам, где бы они хотели видеть зеленые насаждения. Для высадки рассматриваются муниципальные земли: улицы, бульвары, парки и скверы, придорожные газоны, пустоши. Предложения с пометкой «весеннее озеленение» принимаются на почту uep@gorodperm.ru.