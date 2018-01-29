В Перми прошел Рождественский бал воспитанников кадетских корпусов ПФО «Возрождая традиции — 2018»

12:52 | 30.01.2018

25 января при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на базе Пермского кадетского корпуса ПФО состоялся II Рождественский бал воспитанников кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Возрождая традиции — 2018».



Гостями Рождественского бала стали кадеты 10-х классов Башкирского, Татарстанского, Нижегородского и Чувашского кадетских корпусов ПФО.



Делегации прибыли за 10 дней до начала торжества. Это дало время не только адаптироваться к распорядку дня и влиться в учебно-тренировочный процесс Пермского кадетского корпуса, но и успеть отрепетировать танцевальную программу, в которую входят полонез, вальс, полька, ритмичный фокстрот и неспешный падеграс. А в часы досуга для участников Рождественского бала были организованы экскурсия по городу Перми, «Веселые старты» и показ художественного фильма «Сибирский цирюльник».



Бал в Пермском кадетском корпусе превратился в грандиозное театрально-историческое представление. Если в 2017 году хозяйкой первого Рождественского бала была российская императрица Елизавета Петровна, то бал 2018 года открывал император Петр I в сопровождении верного соратника графа Александра Меньшикова.



По окончании торжества все участники получили дипломы, а команды кадетских корпусов были отмечены специальными памятными кубками.



Подводя итоги, начальник Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина Сергей Каменев подчеркнул, что основной целью праздника является возрождение культурных традиций российских кадетов, которое так ярко проявляется в объединении воспитанников кадетских корпусов Приволжского округа.



Заместитель директора по воспитательной работе Башкирского кадетского корпуса ПФО им. героя России А. Доставалова Лилия Астафьева также отметила высокий воспитательный потенциал этого мероприятия и выразила надежду, что традиция проведения Рождественского бала для кадетов в Приволжском федеральном округе будет продолжена.



Ребята попрощались совсем ненадолго. Многие из гостей вернутся в Пермский кадетский корпус уже 11 февраля, чтобы принять участие в XVI Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!». На сегодня уже заявилось к участию больше 40 команд, среди них 8 иностранных. В списке новичков из Приволжья в этом году — Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова и Кировский кадетский корпус им. Героя Советского Союза А.Я. Опарина.