Игрок «Пармы» стал героем материала в английской газете

12:39 | 30.01.2018

Материал про игрока «Пармы» Коди Миллера-Макинтайера вышел в ежедневной оксфордской газете.



Британцы прочитали про молодого американца, который уехал на далекий Урал и делает здесь себе имя. В тексте описывается, из чего состоит день суперзвезды пермского баскетбола. Юный американец Коди Миллер-Макинтайер усилил «Парму» минувшим летом и уже успел стать лидирующим игроком и одним из самых эффективных в Единой лиге ВТБ, пишет Oxford Mail. Прочитать статью можно по ссылке: goo.gl/29tR4S. Материал также был повторен в еженедельнике Oxford Times: goo.gl/WmtzkG.



В «Парме» уверены, что этот пример поможет британцам понять реалии пермского баскетбола и запомнить название клуба.