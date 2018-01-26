В Прикамье подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере блокчейн

17:10 | 29.01.2018

26 января в Перми состоялась первая в этом сезоне конференция по криптовалютам и блокчейну «КриптоПермь». Мероприятие прошло при поддержке Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, Министерства информационного развития и связи Пермского края, «Технопарка Пермь», Databriz, «LIKE-центра». Конференция собрала более 300 участников из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Ижевска и Перми.



Среди ключевых тем конференций — тренды 2018 года, перспективы применения технологий блокчейн, майнинга и использования оборудования, государственное регулирование криптовалют и ICO. Участники обсудили, в какие криптовалюты инвестировать, как сделать свой блокчейн-проект и выйти на ICO, а также инструменты для инвестирования и трейдинга.



На конференции с приветственным словом выступил советник губернатора Пермского края Павел Шевыров, который обратил внимание на перспективы использования технологии блокчейн в госуправлении и социальной сфере. Также П. Шевыров отметил, что в ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве Пермского края с Ассоциацией разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе. Сотрудничество рассматривается в интересах интеграции сквозных технологий в экономику Пермского края и всестороннего развития технологий распределенного реестра в госуправлении. Примером такого применения являются пилотные проекты по учету и регистрации недвижимости.



Приоритетными направлениями применения технологии блокчейн также являются электронные сервисы и порталы, в том числе связанные с процедурой электронного голосования, предоставление и учет субсидий, электронные медицинские карты клиентов.



Напомним, в Пермском крае разрабатывается региональная программа цифровой экономики. В качестве одной из точек роста развития IT-кластера Прикамья рассматривается Центр компетенций по технологии блокчейн.



Толчком в развитии региона в качестве одного из центров IT-индустрии в России стал визит президента РФ Владимира Путина в сентябре 2017 года. В рамках рабочей поездки В. Путину представили пермские наработки в сфере информационных технологий.