535 жителей Частинского района Прикамья могут пользоваться газом

16:51 | 29.01.2018

В Частинском районе введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в с. Пихтовка общей протяженностью 10,2 км. Длина межпоселкового газопровода — 22 км.



Сегодня в Пихтовке 157 домохозяйств, в которых проживает 535 человек. Работу по подключению к газу начали в 114 домовладениях, 42 дома уже готовы к подключению. Также газ будет проведен в котельную, предназначенную для отопления школы, фельдшерско-акушерского пункта и администрации. В перспективе строительство этого газопровода позволит продолжить газификацию Частинского района и провести газ в деревни Малые Горы и Ельшата.



В символической церемонии пуска газа в Пихтовке приняли участие и. о. вице-премьера Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв, заместитель генерального директора по строительству АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Муранов, глава Частинского района Владимир Терёхин, глава Шабуровского сельского поселения Наталия Старицына, а также местные жители.



«Работа по газификации в крае сегодня идет в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон: краевой власти, муниципалитетов, газовиков, — заявил Антон Удальев. — Пихтовка — яркий пример слаженной работы, которая привела к закономерному результату. Задача программы газификации не просто строительство километров межпоселковых газопроводов, но увеличение числа жителей, в чьих домах есть газ. То, что мы видим здесь, в этом селе, — это не что иное, как исполнение обязательств Пермского края в части газификации».



В 2017 году в крае были пересмотрены подходы к газификации. Был утвержден первый этап газификации в регионе, который предполагает серьезное увеличение основных показателей газификации в Пермском крае до 2019 года. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов. По результатам первого этапа будут газифицированы порядка 8000 домовладений (это свыше 24 тысяч человек). Сейчас Региональная служба по тарифам разрабатывает второй этап газификации, куда будут включены новые территории.



Как отмечает глава Шабуровского сельского поселения Наталья Старицына, в еще одном населенном пункте поселения — Меркушах — сегодня уже построен межпоселковый газопровод. Также готова проектно-сметная документация на строительство распределительных газопроводов в трех территориях — д. Мало-Байдино, д. Подземлянная, д. Нижнее Городище.



Для облегчения процесса проведения газа правительство Пермского края реализует целую серию мероприятий. Во-первых, газопровод теперь будет проводиться до фасада дома, чтобы у жителей не возникало излишних расходов. Во-вторых, пенсионерам, малоимущим, а также многодетным семьям часть платы за подключение компенсируют из краевого бюджета. В-третьих, с конца прошлого года «Газпром газораспределение Пермь», по инициативе краевых властей, запустил практику так называемых «выездных единых окон». Жителям, которые имеют возможность подключить газ, не придется ехать в районный офис газовиков с кипой документов. Представители компании одну неделю в месяц будут работать в отдаленных деревнях и селах по заявкам глав поселений. «Я ставлю задачу, чтобы здесь, в Пихтовке, работала система выездных окон, чтобы не гонять жителей в Краснокамск, а все договоры подключения и поставки газа заключались на месте», — отметил в своем выступлении Алексей Муранов. Напомним, программа газификации обсуждалась в рамках рабочей встречи губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.



На встрече речь шла о предварительных итогах работы по развитию газификации региона в 2017 году. Компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию три межпоселковых газопровода — в Кишертском, Октябрьском, Ординском районах. Продолжается сооружение еще двух газопроводов — в Добрянском и Пермском районах. Подготовлена проектная документация по семи газопроводам.