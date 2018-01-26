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16:04 | 29.01.2018
Пермский край увеличивает инвестпривлекательность
Законопроект разработан минэкономразвития Пермского края совместно с экспертным и предпринимательским сообществом по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Проект закона направлен на регулирование правоотношений в сфере господдержки инвестиционной деятельности на территории края, систематизацию мер государственной поддержки и гарантий защиты прав субъектов инвестиционной деятельности.
«Этот законопроект станет «фундаментом» нормативно-правовой базы для привлечения инвесторов, на основе которого мы будем развивать и совершенствовать нормативно-правовую базу региона», — заявил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.
Также министр пояснил, что закон носит больше систематизирующий, чем регулирующий характер, но при этом предусматривает важные новеллы. Он не только создает системный подход к механизмам поддержки инвестиционной деятельности, но и как базовый документ инвестиционной политики формирует дополнительные предпосылки для расширения мер поддержки и разработки дополнительных стимулов: налоговых, финансовых и нефинансовых.
Впервые на законодательном уровне Пермского края определяются административное сопровождение инвестиционных проектов и приоритетные инвестиционные проекты.
Нормы закона об инвестиционной деятельности также включают предложенные бизнес-сообществом критерии, которые будут учитываться при проведении отбора инвестиционных проектов. В том числе объем предполагаемых к вложению инвестиций, объем предполагаемых налоговых доходов бюджета Пермского края, направленность инвестиционного проекта на решение задач по созданию новых рабочих мест, внедрению новых технологий, созданию новых товаров и услуг, а также по реорганизации и модернизации действующих производств.
Кроме того, министр экономического развития Пермского края Максим Колесников выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом об инвестиционном потенциале региона.
В своем выступлении министр отметил, что Пермский край обладает мощнейшей сырьевой базой, выгодным транспортным положением, высоким уровнем образовательной инфраструктуры, что делает регион привлекательным для инвесторов.
Так, в 2017 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен трем инвестиционным проектам в сферах энергетики, лесопереработки и пищевой промышленности. Совокупный объем инвестиций по проектам составляет порядка 44,9 млрд рублей. В результате реализации проектов планируется создание 235 рабочих мест. Всего с 2015 по 2017 год такой статус присвоен 22 инвестиционным проектам с объемом инвестиций более 370 млрд руб. и количеством создаваемых рабочих мест более 15 тысяч.
Напомним, как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, в Прикамье есть выработанный механизм привлечения крупных инвесторов — специнвестконтракт. «В рамках СПИКов льгота предоставляется бизнесу на условиях взаимных обязательств. Считаю его более эффективным механизмом в работе с инвесторами, — говорит М. Решетников. — В случае если компании не удалось реализовать проект, край просто не получит того, чего у него и так не было. Главное в этом механизме поддержки — край льготирует новое, чтобы ни в коем случае не потерять действующую налоговую базу».
По словам Максима Колесникова, повысить эффективность работы с инвесторами в Пермском крае планируется главным образом за счет внедрения проектного подхода, создания «работающего» инвестиционного портала, а также вовлечения муниципалитетов в общую работу с инвесторами и выстраивания системы взаимодействия на местах.
Кроме того, с начала 2017 года для улучшения инвестиционного климата во всех субъектах внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. Их оценка проводится на основе характеристик уровня межведомственного взаимодействия, удовлетворенности бизнеса, степени развития инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, наличия законодательства и расширения спектра мер поддержки бизнеса. Общий уровень внедрения целевых моделей в Пермском крае составляет 92 %, что выше среднего уровня по России (91 %).
«Функционально задачи по сопровождению инвесторов в 2018 году будут переданы специализированному учреждению, которое создано в крае, — Агентству инвестиционного развития, — подчеркнул Максим Колесников. — Работа в организации будет выстроена по двум основным направлениям: привлечение инвесторов и продвижение региона, а также сопровождение инвесторов, включая помощь в организации процедур по получению мер поддержки федерального, регионального, местного уровней».
По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой, на инвестиционный климат в регионе влияет множество факторов. «Инвестиционный климат в Пермском крае можно оценивать по-разному, но перспективы хорошие, — отмечает Т. Миролюбова. — Потенциал у края высокий, но есть над чем работать. Важно, что это не требует больших денежных вложений, нужны решения, чтобы снять административные барьеры».
В работе у краевого правительства находится ряд стратегически важных проектов, в частности, рассматриваются варианты создания индустриальных парков, развития ретейл-парков, строительства гостиниц мирового уровня в г. Перми.
Напомним, в январе пермская делегация, в состав которой вошли представители краевого правительства и более десяти компаний, находилась с бизнес-миссией в Объединенных Арабских Эмиратах. По результатам поездки у некоторых предприятий уже были достигнуты конкретные договоренности с представителями арабского бизнеса. Кроме того, в рамках бизнес-миссии достигнута договоренность по обмену студентами между Пермским государственным медицинским университетом им. Е. А. Вагнера (ПГМУ) и Дубайским медицинским университетом.
Как отметила ректор ПГМУ Ирина Корюкина, визит пермской делегации был хорошо подготовлен, были представлены проекты, которые могли бы быть интересны не только Эмиратам, но и другим странам. «Арабские бизнесмены оценили масштабы и перспективы пермских проектов в лесной, нефтегазовой и IT-отраслях. Контакты, которые происходили там между бизнесменами, свидетельствуют о том, что Пермский край достигнет поставленных задач, получит новые инвестиционные проекты», — подчеркивает И. Корюкина.
© «Вечерние Ведомости»
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