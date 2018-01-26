Рубрика: Новости дня
14:23 | 29.01.2018
Более 600 пермских школьников смогут совместить образование и спорт
Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, киокушинкай учит не только технике боя, этот вид единоборств учит не сдаваться, терпеть трудности, распоряжаться своим временем, учит правильно строить свою жизнь. «Любой спорт — замечательная школа. Таких центров, как в Перми, не много в стране. Сегодня мы говорим о сочетании образования и спорта. Показательно, что в таких центрах ребята и учатся хорошо, и имеют высокие спортивные достижения. В обычных школах эти два понятия (спорт и образование), как правило, конфликтуют. Здесь же педагоги согласуют свои действия, и конфликта не возникает. Ребенок получает комплексное образование высокого уровня, при этом он здоров, владеет своим телом и духом», — подчеркнул Ю. Трутнев.
В свою очередь, глава Прикамья Максим Решетников отметил важность поддержки спортивных школ в регионе и распространения опыта спортивно-образовательных центров в крае: «Спортсмены — это люди, которые понимают, когда нужно применять силу, а когда — нет. Сочетание образования и спортивной дисциплины приводит к лучшим результатам в образовании. Эти результаты мы видим на примере школы № 32: учебное заведение находится в пятерке лучших в Прикамье. Нам нужно понять, как распространить этот опыт в крае. Чем больше будет таких объектов, тем сильнее будет наш регион, тем сильнее, крепче будет наше молодое поколение».
Полпред президента РФ Юрий Трутнев вручил благодарственные письма главе Перми Дмитрию Самойлову, президенту пермского филиала РСБИ Александру Алымову, директору СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми Юрию Артюшкову, директору СОШ № 32 Александру Гликсону, директору ФКПК Константину Анкудинову и старшему тренеру-преподавателю СДЮСШОР «Киокушинкай» Евгении Брагиной.
Губернатор Максим Решетников вручил благодарственные письма Майе Брагиной — заслуженному мастеру спорта, мастеру спорта международного класса, абсолютной чемпионке мира по ката, обладательнице 1-го дана по киокушинкай; Игорю Титкову — мастеру спорта международного класса, неоднократному победителю и призеру чемпионатов мира и Европы, обладателю 3-го дана по киокушинкай, и Денису Кухареву — заслуженному мастеру спорта, мастеру спорта международного класса, 5-кратному чемпиону мира по ката и ката-группа, обладателю 3-го дана по киокушинкай.
Отметим, в школе № 32 в настоящее время обучаются 1032 человека. Из них 461 воспитанник в 21 спортивном классе (с 1-го по 10-й) и 5 членов сборных команд Пермского края и России по различным видам спорта в общеобразовательных классах — дети-спортсмены, которые учатся в режиме «полного дня».
Открытие спортивно-образовательного центра входит в программу реализации инновационной образовательной программы учебного заведения на 2018–2020 гг. В нем могут заниматься до 600 детей-спортсменов. Также в планы руководства школы входит создание «Академии спасателей» в рамках сотрудничества с ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, а также участие в городском и краевом проектах «Уникальные школы».
© «Вечерние Ведомости»
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