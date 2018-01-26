Рубрика: Новости дня
14:11 | 29.01.2018
Чья кошка? Пермские судебные приставы получили исполнительный лист на клуб любителей кошек
Предыстория такова. Котенок породы scottish fold (шотландская вислоухая кошка) по кличке Zlata Bona Bollars появился на свет 27 сентября 2016 года и был приобретен жителем Хабаровска. Пермские заводчики отправили вислоухую кошечку в новый дом, однако он, по всей видимости, будет для нее лишь временным пристанищем.
По словам представителя «Мегакет», здоровое животное с хорошей родословной было доставлено покупателю по месту проживания. Спустя год хозяева кошки обратились в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи, вернуть им деньги, а также возместить убытки и компенсировать моральный вред. Владелец готов вернуть питомицу заводчикам, но настаивает на том, чтобы клуб любителей кошек самостоятельно приехал в Хабаровск за животным. Представитель клуба «Мегакет», сообщает служба судебных приставов, выразил недоумение и пояснил, что процесс идентификации элитного домашнего животного невозможен: хозяин не чипировал кошку.
Судебные приставы Орджоникидзевского района направили исполнительный документ по месту совершения исполнительных действий – в Хабаровск.
© «Вечерние Ведомости»
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