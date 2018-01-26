Чья кошка? Пермские судебные приставы получили исполнительный лист на клуб любителей кошек

14:11 | 29.01.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому району Перми поступил исполнительный лист в отношении некоммерческого партнерского клуба любителей кошек «Мегакет».



Предыстория такова. Котенок породы scottish fold (шотландская вислоухая кошка) по кличке Zlata Bona Bollars появился на свет 27 сентября 2016 года и был приобретен жителем Хабаровска. Пермские заводчики отправили вислоухую кошечку в новый дом, однако он, по всей видимости, будет для нее лишь временным пристанищем.



По словам представителя «Мегакет», здоровое животное с хорошей родословной было доставлено покупателю по месту проживания. Спустя год хозяева кошки обратились в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи, вернуть им деньги, а также возместить убытки и компенсировать моральный вред. Владелец готов вернуть питомицу заводчикам, но настаивает на том, чтобы клуб любителей кошек самостоятельно приехал в Хабаровск за животным. Представитель клуба «Мегакет», сообщает служба судебных приставов, выразил недоумение и пояснил, что процесс идентификации элитного домашнего животного невозможен: хозяин не чипировал кошку.



Судебные приставы Орджоникидзевского района направили исполнительный документ по месту совершения исполнительных действий – в Хабаровск.