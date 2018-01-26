Специалисты «Т Плюс» помогли восстановить теплоснабжение поселка Сараны в Горнозаводском районе Прикамья

13:13 | 29.01.2018

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс», ООО «ПСК» и «Березниковской сетевой компании» завершили мероприятия по восстановлению систем теплоснабжения жилых домов в поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края. В рамках поддержки, оказанной муниципальным коммунальным службам, несколько ремонтно-восстановительных бригад из Перми и Березников вели работы по возобновлению подачи тепловой энергии в 4 двухэтажных домах по ул. Ленина.



В ходе работ энергетики провели замену лопнувших стояков и радиаторов, отремонтировали и заменили участки теплопроводов на вводе в дома. Восстановление систем отопления проводилось в сложных условиях квартир с деревянными перекрытиями. Все мероприятия требовалось завершить оперативно, так как температура наружного воздуха составляла минус 23 при сильном ветре.



В результате слаженных действий 28 января к 16:00 энергетики полностью восстановили подачу отопления в здания по ул. Ленина, 14, 17, 19, и подготовили к запуску энергоустановку дома по ул. Ленина, 21. Работы проводились с применением спецавтомобиля АРМ (аварийная ремонтная мастерская), оснащенного автономным сварочным агрегатом, генератором и дополнительным оборудованием. Кроме того, энергетиками «Т Плюс» были доставлены дополнительные материалы (труба разного сортамента, запорная арматура и т. п.) для производства работ.



Напомним, решение о привлечении к восстановительным мероприятиям в Саранах энергетиков «Т Плюс» было принято Региональной службой по тарифам Пермского края, курирующей устранение последствий ЧС. Директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов для оценки ситуации и координации процесса ведения работ посетил Сараны, где принял участие в совещании оперативного штаба.



Энергетики «Т Плюс» в Прикамье не впервые приходят на помощь соседним территориям. В декабре 2013 года аналогичная ситуация возникла в поселке Яйва Александровского района. Там также были разморожены наружные тепловые сети и внутридомовые системы отопления жилых домов. Аварийно-восстановительная бригада в количестве 24 человек с применением 6 единиц спецтехники в течение нескольких суток восстановила подачу теплового ресурса жителям.