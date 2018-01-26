Двое игроков «Пармы» примут участие в «Матче всех звезд»

12:37 | 29.01.2018

В окончательный список участников «Матча всех звезд» Единой лиги ВТБ прошли защитники «Пармы» Иван Ухов и Коди Миллер-Макинтайер, рассказали в клубе.



Пермских игроков выбрали представителями СМИ. Иван набрал 11 голосов из 20 возможных, а Коди — 15. Иван Ухов по итогам голосования будет играть за команду «Звезды России», а Коди Миллер-Макинтайер — за «Звезд мира».



Матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля в формате «Звезды России» — «Звезды мира». Первая команда — это игроки национальной сборной и лидеры своих клубов. За «Звезд мира» будут играть легионеры из США, Испании, Франции, Греции, Сербии, Австралии и других стран.



— Я обрадовался, когда узнал, что попал в финальный список участников «Матча всех звезд», — сказал Иван Ухов. — Большое спасибо всем, кто за меня проголосовал! Буду стараться и дальше соответствовать вашим ожиданиям.



Коди Миллер-Макинтайер поблагодарил болельщиков «Пармы» за то, что помогли осуществить мечту.