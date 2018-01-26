Неуплата штрафа привела жителя Прикамья под арест

15:11 | 28.01.2018

Семейные разборки закончились для жителя Большой Сосновы административной ответственностью.

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, отделом судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа в пять тысяч рублей.



36-летний мужчина и его сожительница поссорились. Мужчина прижал даму сердца к дощатой стене сеней дома и ударил ногой в область левого бедра, потом завел ее в дом и два раза ударил по лицу. Пострадавшая заявила в полицию о нанесении телесных повреждений: на лице возник большой кровоподтек, а на бедре – ушиб.



Действия жителя Большой Сосновы были квалифицированы как насильственные действия, причинившие физическую боль, или побои. В наказание мужчину обязали оплатить административный штраф. Судебный пристав-исполнитель предупредил о последствиях уклонения от исполнения административного наказания, тем не менее мужчина не оплатил штраф в установленный срок. Тогда должника принудительно доставили в отдел и составили протокол. Суд принял решение об административном аресте на 5 суток.