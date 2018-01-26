В Пермском крае создан Центр информационного развития

15:09 | 28.01.2018

При министерстве информационного развития и связи Пермского края создано государственное бюджетное учреждение «Центр информационного развития Пермского края».



Среди основных видов деятельности ГБУ – создание и развитие информационных систем, ведение информационных ресурсов и баз данных, предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий». Также в функционал учреждения входит производство и выпуск сетевого издания, освещение и проведение мероприятий в сфере деятельности средств массовой информации, подготовка аналитических обзоров, отчетов и прочих информационных материалов в области ИКТ, информационная поддержка и продвижение проектов.



В настоящее время формируется штат Центра, и.о. руководителя назначен Андрей Замятин, который ранее работал в IT-компаниях Пермского края.