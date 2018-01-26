Жители Перми могут предложить свои идеи по благоустройству города

15:08 | 28.01.2018

В столице Прикамья стартовал конкурс «Идеи, преображающие города». По итогам будет сформирован «банк идей» с дизайн-проектами благоустройства дворов и общественных зон. Готовые проекты могут быть использованы в программе «Формирование комфортной городской среды».



Конкурс проводится для трех возрастных категорий. Участникам в возрасте от 12 до 17 лет в номинации «Улица детства» предлагается разработать проекты общественных пространств для детей и подростков либо предложить свое видение уличных арт-объектов, связанных с традициями и культурой Перми. Заявки в этой номинации принимаются до 31 января, а сами проекты – до 15 февраля.



Для конкурсантов по группам «от 18 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» разработаны индивидуальные кейсы. Набор заданий в них включает исходные данные и техзадание на проектирование общественных пространств: набережных, парков, скверов, пешеходных улиц. В индивидуальном порядке кейсы будут направлены участникам, подавшим заявку. Сделать это нужно до 31 января, а сам проект должен быть готов до 6 марта.



Можно подать заявку по электронной почте ideigoroda2018@gmail.com или пройти онлайн-регистрацию: goo.gl/TN8Utg. Сами работы нужно будет доставить в Пермский строительный колледж (Комсомольский пр., 59) либо отправить в электронном виде на ideigoroda2018@gmail.com.



Посмотреть формы заявок и подробнее ознакомиться с условиями можно в положении о конкурсе (permkrai.er.ru/partia/projects/idei).