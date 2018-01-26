Пермский край будут представлять в Южной Корее четыре «олимпийских атлета из России»

11:41 | 28.01.2018

На сегодняшний день в списке команды «Олимпийские спортсмены из России» значатся 169 человек, сообщает минспорта Пермского края. В их числе получили право выступить в Пхенчхане 4 спортсмена из Пермского края.



Все они представляют лыжный спорт: Александр Смышляев и Регина Рахимова - могул, Евгений Климов и Анастасия Баранникова - прыжки с трамплина.